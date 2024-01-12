Eşini 11 bıçak darbesiyle katleden sanık: Sürekli cani gibi gösteriliyorum

"14 AYDIR IZDIRAP ÇEKEN BENİM"



Murat Tortop duruşmadaki ifadesinde, "Bu talihsiz olayda 14 aydır ızdırap çeken benim. Üç çocuğumu bir daha görmeyeyim ki, yemin ederim, sürekli cani gibi gösteriliyorum. Daha önce uzman psikolog, çocuklarımı ve Hülya'yı kemerle dövdüğümü söyledi. Asla gerçek değil. Bu olaydan en çok zarar gören benim. Katil yaftası yedim. Üç çocuğumun annesinin ölümüne sebebiyet verdim. Bunun affedilecek yanı yok ama bazı laflar doğru değil. Tanıklar benim ağır ceza almam için bütün komplo teorilerini ortaya koyuyorlar. Ben de üzgünüm, benim de ailem dağıldı ama karşı tarafın beyanları gerçeği yansıtmıyor. Ben böyle bir insan değilim." dedi.



SAVCI MÜTALAASINI VERDİ



Murat Tortop'un ifadesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.



Mütalaada, olay günü çiftin birlikte alkol aldığını, öldürülen Hülya Tortop'un dışarı çıkmak istediğini ancak sanık Tortop'un izin vermeyip 11 bıçak darbesi ile öldürdüğünü söyledi.

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini, eşi kasten öldürme suçunun sabit olduğunu da belirten savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanık Tortop'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.