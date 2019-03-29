Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eşini sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldüren güvenlik görevlisi 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 20 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 3 Şubat 2017 tarihinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için dava açtı.

Dava sürerken, mahkemece Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu süreçte, markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak, Nilüfer Caddesi'ndeki dairede yaşamaya başladı. Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini aldattığından şüphelendiği, boşanma aşamasındaki eşinin adresini öğrenip, evin önünde pusu kurdu.



Yol kenarında park halindeki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp, çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz, kaçmaya başladı. Kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürüp, 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

Olay sonrası bıçağı çöp kutusuna atan ve bindiği taksiyle kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tahsin Taner Açıkgöz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Açıkgöz hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.



'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI



Sanık Tahsin Taner Açıkgöz, tutuklu yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada eski savunmalarını tekrarlayan Açıkgöz, son sözünde, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz'e verdiği ömür boyu hapis cezasını, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de uygulanan Tahsin Taner Açıkgöz'e, 20 yıl hapis cezası verilip, tutukluluk halinin devamı kararı alındı. Dosya, temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.

KADINA ŞİDDET KAMERADA