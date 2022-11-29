Eşini 18 yerinden bıçaklayan sanık: Ben ceza alsam bile yakınlarım hakkımı savunacak

Geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 gün hastanede tedavi olan Fatma Çakır ise taburcu edildi.

DAVA DEVAM ETTİ



Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan Ahmet Çakır ile Fatma Çakır hazır bulundu. Duruşma savcısı, cezai ehliyeti tam çıkan Çakır hakkında mütalaasını açıklarak, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkemeye 10 sayfalık dilekçe sunan sanık Ahmet Çakır, "Fatma’nın telefonu bendeydi, onu getirdim. Boşanma davası açmış. Ben boşanma davası dökümanını mahkemeye sunacaktım. Baz incelemesi yaptıracaktım. Mahkemeden de HTS kaydını bu yüzden talep ettim. Sabahlara kadar uyumuyordu. Metamfetamin içiyormuş. Ben kendisinin 6’ncı eşiymişim. Ben bunları evlenince öğrendim. Söylediği parayı kendisi için harcadık. Ben bu kadın için 100 bin lira harcadım. Ben ceza alsam bile yakınlarım hakkımı savunacak” diye konuştu.

Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ahmet Çakır





Mağdur Fatma Çakır ise "Eşimi aldatmadım. Kendisi Samsunludur. Bana ‘evlenince Samsun’a gidelim. Oraya yerleşelim’ dedi. Ben de ailem de bunu kabul etmedim. Samsun’a gitmek ve alışveriş yapmak için benim 15 bin liramı almıştı. Bir akşam beni dövdü, çene kemiğimi kırdı. Samsun’a gitmek için evden çıkarken cep telefonumu ve 5 bin liramı aldı. Olay günü bana 5 bin liramı verdi. ‘Telefonu getiriyorum, 5 dakika bekle’ dedi. Yakamı tuttu. 18 yerimden bıçakladı. ‘Seni öldüreceğim, artık takatım kalmadı’ dedi. Bana iftira attı. Kendini aldattığımı iddia etti. Söylediği kimseyi tanımıyorum” ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti sanığın raporunun tekrar alınması yönündeki talebini reddetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.