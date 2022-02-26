Eşini 7 kez sırtından bıçaklayıp öldürdü

İzmir'de, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., kendisini eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ödemiş ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye E.'yi mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat E., polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vedat E. ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.



Vasfiye E.(58) Vedat E.(59)

EVDE MEKTUP BIRAKMIŞ



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Vedat E.'nin bir mektup bıraktığı tespit edildi. İddiaya göre, Alzheimer hastası Vedat E.'nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye E.'nin hasta olduğu için kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı ileri sürüldü.



7 KEZ SIRTINDAN BIÇAKLAMIŞ



Eşi Vedat E. tarafından öldürülen Vasfiye E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye E.'yi 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı iddia edildi.