Eşini 9 kurşunla katletti: Kızının 112 kayıtları aileyi gözyaşlarına boğdu

Boşanma aşamasında olduğu eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) tabancayla öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada maktulün yakınları müştekiler ve sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlenirken, annesi ve yakınları Fadim Temirhanoğulları'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle davaya katıldı. Sanık Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ın da duruşma salonunda yer aldığı davada, sanıkların savunması sırasında zaman zaman sesler yükseldi.

TANIKLAR VE MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak sanığın çocukluk arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, "Olay anında ya da öncesine ait bir bilgim yok. Savaş'ı 10 yaşından beri tanıyorum, mahalleden arkadaşım. Evlendiğinden beri maktulü tanıyorum. İlk boşanma kararından önce beni aradı. Savaş ile konuşmadan bir araya gelemeyeceğimizi söyledim. Savaş'ın ablasıyla evine gittik. Boşanmak istediğini söyledi. Savaş'la konuştum, 'Ne isterse yap' dedi. Daha sonra dava açıldı. Dava sırasında kendi aralarında konuştular, barıştıklarını söylediler. Ben de içeriye girip davadan feragat ettiklerini söyledim. Daha sonra ikinci davanın açıldığını duydum. Dosyada daha önce sanki hiç dava açılmamış, hiç bu olaylar yaşanmamış gibi bir dosya oluşturulmuştu. Daha sonra Savaş'ı arayıp çok şaşırdığımı ifade ettim. Savaş, dindar, iyi bir baba, çocuğuyla ilgilenen bir insandı. Alkolü yoktu. Hepimizin örnek aldığı biriydi. Çok şaşırdım, benim başıma gelir ama Savaş'ın başına gelmez diyordum. Fikret aracılığıyla tanıştıklarını biliyorum, bu evliliği hiçbir zaman tasvip etmedim" şeklinde konuştu.

