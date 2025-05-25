Eşini bıçaklayarak öldürüp başında bekledi

Konya'nın Karatay ilçesinde özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner, evde tartıştığı eşi Nuran Öner’i bıçakladı.

Nuran Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuran Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçakladığı eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı.

Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.