Eşini bıçaklayarak öldürüp kendisini ihbar etti

Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.