Eşini bıçaklayarak öldürüp kendisini ihbar etti

İstanbul Bağcılar’da eşini bıçakladıktan sonra ihbarda şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eşini bıçaklayarak öldürüp kendisini ihbar etti

’da İ.Ç. isimli şahıs eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından İ.Ç, eşi K.Ç’yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini bıçaklayarak öldürüp kendisini ihbar etti - 1

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

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