Eşini bıçaklayıp intihar etti

Afyonkarahisar'da Fatih Mahallesi 752. Sokak'taki apartmanda yaşayan İ.G. (46), henüz bilinmeyen nedenle karısı E.G. (43) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından E.G.'yi kolundan ve göğsünden yaralayan İ.G. aynı bıçakla intihar etti.



Yaralı kadının komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



E.G., ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İ.G.'nin cenazesi ise morga götürüldü.

