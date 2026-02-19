Eşini bıçaklayıp kaçan şüpheli trafik kazasında öldü

Nevşehir’de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, kaçarken Niğde’de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Seyhan E. hayatını kaybetti.



Olay, Güzel Yurt Mahallesi Şehit Semih Turgut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E’nin evine gelen Seyhan E. eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma E. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma E’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



POLİS ARACI TAKİBE ALDI



Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelinin önce Kayseri, ardından Niğde’ye geçtiği belirlendi.



Niğde’de polis şüphelinin aracını Adana caddesi üzerinde tespit etti. Polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Seyhan E, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.