Eşini boğarak katletti: Cezası belli oldu

Erzurum'da eşini öldüren katil zanlısının cezası belli oldu.

16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı.

Ali Osman Buzlak, eşini otomobilde boğduğu öğrenildi.

Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta evlenen ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp kendi boğazını ve bileklerini kesti.

Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz halde bulundu.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilin bagaj kısmında da Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak'ın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Buzlak'ın tutuklu bulunduğu Erzincan L Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte 4 kadın avukat savundu.

Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu tutuklu sanık Ali Osman Buzlak, öldürdüğü eşinin ailesine başsağlığı diledi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edip herhangi bir indirim uygulamadı.