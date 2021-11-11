Eşini boğarak öldürdü: 'Kuzularıma kıyamadım' diye paylaşım yaptı

Haberler - DHA 11.11.2021 - 16:20
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün sabah elektrik ustası Harun Kafalı (43), 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu.
Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı.
BİR GÜN SONRA TESLİM OLDU
Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.
Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
SOSYAL MEDYADAN ''KUZULARIMA KIYAMADIM'' PAYLAŞIMI YAPTI
Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.