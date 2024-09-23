Eşini boğarak öldürdü, polis merkezine gidip teslim oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde işe başladığı öğrenilen Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Mahkemeden tarih beklenirken, iddiaya göre Selda Eller eşi Gökhan Eller'i arayarak, bugün eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gökhan Eller polisteki ifadesinde, Selda Eller'in kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve bunun üzerine çıkan kavgada eşini boğduğunu söyledi.



Gökhan Eller'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.