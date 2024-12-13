Eşini boğarak öldürdü, polise teslim oldu

Osmaniye’de 2 çocuk babası Şahin K., karısını boğarak öldürüp polise teslim oldu. Şahin K. gözaltına alındı.

Eşini boğarak öldürdü, polise teslim oldu


Olay, gece saatlerinde 'nin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası Şahin K. polis merkezine giderek, eşi Hayriye K.'yi boğarak öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, eve gelen ekipler Hayriye K.’nin cansız bedenini buldu.

Hayriye K.'nin, cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ilgili inceleme sürüyor.

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