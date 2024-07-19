Eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı

Adıyaman'da Biçer ailesinin oturduğu evin bahçesinden kötü kokuların yayılmasından rahatsız olan ve evde kimsenin bulunmadığını belirleyen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

BAHÇEDEKİ NAYLON TORBADAN CESET ÇIKTI

Polis, kokunun yayıldığı evin bahçesindeki naylon torbayı açtığında Esma Biçer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 3 çocuk annesi kardının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



KOCA GÖZALTINA ALINDI



Olayın ardından polis ekipleri cesedi bulunan kadının kocası Kemal Biçer'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kemal Biçer, ilk ifadesinde eşini geçen çarşamba günü akşam saatlerinde aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.