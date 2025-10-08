Eşini çocuklarının önünde öldürmeye kalktı: Altınları alıp kaçtı

Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde alkollü olarak eve gelen Nazım G. ile eşi Selma G. arasında tartışma çıktı.



Nazım G., evde bulunan pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde eşi Selma G.’yi yaraladı.



Selma G. karnına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Şüpheli, evdeki altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



DURUMU AĞIR



Selma G. ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



GÖZALTINDA



Olayın ardından kaçan Nazım G. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.



Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.