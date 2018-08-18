Adana'da eşini darbettikten sonra evini ateşe veren kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir kişinin evinde yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını kısa sürede söndürmesinin ardından kendisini evin bir odasına kilitleyen ve elindeki kesici aletle kendisine zarar vereceğini belirten Hasan U, polislerin uzaklaşmasını istedi.



Alkollü olduğu ileri sürülen Hasan U, kendisini ikna etmeye çalışan polislere cam kırıkları fırlatarak karşılık verdi.



Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından Hasan U, polisler tarafından ikna edildi.



Gözaltına alınan ve bazı suçlardan kaydı bulunan Hasan U'nun, akşam saatlerinde darbettiği eşinin, çocuğunu yanına alarak yakınlarının yanına gitmesi üzerine evinde yangın çıkardığı öğrenildi.

