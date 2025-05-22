Eşini darbettiği evde ev hapsi verildi

Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Seda E., eşi H.E'ye boşanma davası açtı.

Boşanma sürecinde mahkeme, oturdukları evin kadına ve kızına tahsis edilmesine karar verdi. Ancak 13 Mayıs'ta H.E. ile babası eve giderek kadını darbetti.



Darp raporu alan kadın şikayetçi oldu. Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi hakkında uzaklaştırma kararı ve ev hapsi cezası verildi.

Ancak H.E'ye verilen ev hapsi kararında, darbettiği eşi ve kızına tahsis edilen evde geçireceği belirtildi.



Şiddete uğrayan kadın, kararın ardından, kızıyla birlikte ailesinin yanında yaşamaya başladı.



Sanığa elektronik kelepçe de takılmadığı için tedirgin olan Seda E., karara itiraz edecek.



