Eşini demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü (31) başına demir çubukla vurarak öldüren tutuklu sanık Emrah Akgül (34) hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

24 Aralık 2021 günü saat 01.30 sıralarında Ayanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Rukiye Akgül, eşi Emrah Akgül'e sobada yakılan odunu fırlatıp, kaçtı. Emrah Akgül de soba için kullanılan demir çubuğu alıp, eşinin peşinden çıktı. Akgül, apartman çıkışında yakaladığı eşinin başına çubukla vurup yaraladı.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polise teslim olan Emrah Akgül işlemlerinin ardından tutuklandı.

Emrah Akgül hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık Emrah Akgül ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Emrah Akgül'ün 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İÇİN RUKİYE'Yİ İFFETSİZLİKLE SUÇLADI"

Duruşma sonrası Antalya Adliyesi önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü müşteki avukatı Saadet Öztürk, "Sanık Emrah Akgül, Rukiye Akgül'ü 2 çocuğunun gözü önünde demir sopayla kafasına vura vura cani bir şekilde katletmiştir. Daha sonra Rukiye'nin altınlarını alarak kardeşine ulaştırdı. Bunların vekalet ücreti olarak kendi avukatlarına ödenmesiyle ilgili beyanları vardı. Burada hem cinayet hem de gasp eylemi işlemişlerdir. Sonradan beyanlarını değiştirdi. Fakat kendi beyanlarını yalanlamadığı için mahkeme tarafından itibar edileceğini zannetmiyorum. Sanık tarafı sürekli bir iffetsizlik iftirasında bulunsa da bunları kanıtlayabilmiş değildir. Sırf haksız tahrik indirimi almak için Rukiye'nin iffetine iftiralar atılmıştır. Mahkeme, şu aşamaya kadar bunlara itibar etmemiştir. Umarız mahkeme kararı buna uygun olacaktır" dedi.