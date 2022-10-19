Eşini döverek öldüren kocaya iyi hal indirimi

Kilis'te yeni doğum yapan eşini döverek öldüren zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan zanlıya iyi hal indirimi yapıldı. Mahkemenin kararına tepki var.

Eşini döverek öldüren kocaya iyi hal indirimi

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Kilis'te eşini döverek öldüren zanlıya iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verildi.

13 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i dövdü.

Tedaviye alınan yaralı 27 yaşındaki kadın, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021'de yaşamını yitirdi.

'SADECE İKİ TOKAT' SAVUNMASI

Tutuklanan Mahmut Muhammet Özyer eşine "sadece iki tokat attığını" kadının hastanede sedyeden düştüğü için hayatını kaybettiğini iddia etti.

"Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılanmasına başlanan sanık için mahkemenin verdiği karar büyük tepki çekti.

SAVCININ ISRARINA RAĞMEN

Savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasındaki ısrarına rağmen sanığa "iyi hal indirimi" uygulandı.

Mahkeme heyeti "duruşmadaki iyi halini" gerekçe göstererek cezayı 25 yıla indirdi.

Ailenin avukatı, "Sanık yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62'nci maddeye göre indirim yapılarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Orada adaletli bir karar çıkmazsa Yargıtay'a götüreceğiz" dedi.

Mahkeme kararının acılarını ikiye katladığını söyleyen Fatime'nin ailesi sanığın hakettiği cezayı almasını istiyor.

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