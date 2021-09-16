Eşini dövüp yüzüne tükürdü

İstanbul Şişli'de bir kişi, evliliklerinde yaşadıkları sorunu konuşmak için iş yerine gelen karısını, müşterilerinin gözü önünde döverek yüzüne tükürdü. Uzaklaştırma kararına rağmen eve giden koca, boşanmak isteyen eşini bıçakla tehdit etti.

NTV Haber - DHA 16.09.2021 - 17:53

Eşini dövüp yüzüne tükürdü

İstanbul Şişli'deki bir iş merkezinde çay ocağı işleten kocası Ahmet B.'nin yanına giden Mahteri B., evliliklerindeki sorunları konuşmak istedi.

Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan Ahmet B., daha sonra eşinin yüzüne tükürüp onu dövdü.

O sırada yanlarında bulunan bir kişi araya girmeye çalıştı.

Polise giderek şikayetçi olan kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA DURDURAMADI

Buna rağmen eve gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağdırarak bıçakla tehdit etti.

Kadın ve kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak yardım istedi.

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