Eşini dövüp yüzüne tükürdü

İstanbul Şişli'deki bir iş merkezinde çay ocağı işleten kocası Ahmet B.'nin yanına giden Mahteri B., evliliklerindeki sorunları konuşmak istedi.

Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan Ahmet B., daha sonra eşinin yüzüne tükürüp onu dövdü.

O sırada yanlarında bulunan bir kişi araya girmeye çalıştı.

Polise giderek şikayetçi olan kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA DURDURAMADI



Buna rağmen eve gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağdırarak bıçakla tehdit etti.

Kadın ve kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak yardım istedi.