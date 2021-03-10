Eşini dövüp iki gün aç bıraktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eşini dövüp 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Veli Erbaç, iddialara göre şiddet uyguladığı eşi Ayten Erbaç'ı odaya kilitleyerek iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı.



Kadının çocukları, olay sonrasında annelerinin görüntüsünü çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen Veli Erbaç adlı sanık tutuklanmıştır” açıklamasında bulundu.