Emre Aşkın, kayınbiraderi Sedat Sevin'e karşı kasten öldürme suçunu işlemek suçundan ise 12 buçuk yıl hapis cezası aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uyguladığı Aşkın'ı toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış oldu.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Emre Aşkın SEGBİS görüntülü sistemiyle duruşmaya katıldı. Şikayetçi Handan Aşkın'ı duruşmada avukatı temsil etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de katılan olarak duruşmada hazır bulundu.



SAVCI EŞE KARŞI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN CEZA İSTEDİ



Duruşma savcısı, davayla ilgili mütalaasını vererek sanığın eşe karşı öldürmeye teşebbüs ve kayınbiraderine karşı ise kasten adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah suçundan da cezalandırılmasını istedi.

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İYİ HAL UYGULANMASIN



Handan Aşkın'ın avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise sanığın eylemini tasarlayarak öldürme eylemini oluşturduğunu, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istediler. Sanık avukatı ise eylemin tasarlayarak adam öldürme suçunu oluşturamayacağını belirterek sanığın tahliyesini istedi.



BEN CANAVAR DEĞİLİM



Mahkemede son sözü sorulan sanık Emre Aşkın, pişman olduğunu belirtti. Aşkın, "Ben canavar değilim. İki çocuk babası bir insanım. Eşim, çocuklarımın benim olmadığını ileri sürünce çaresiz kalıyor insan" dedi.



ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET SONRA TEŞEBBÜS VE İYİ HAL



Mahkeme Emre Aşkın'a eşine yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme heyeti, cezayı önce 20 yıla sonra iyi halden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.



Sanığın kayınbiraderi Sedat Sevin'e karşı kasten öldürme suçunu işlediğini belirten mahkeme, Emre Aşkın'a önce müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten cezayı 15 yıla indirerek iyi hal indirimi ile 12 yıl 6'a düşürdü. Aşkın'a ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 10 ay hapis cezası veren mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Suç aleti silahı sakladığı gerekçesiyle Fatih Uzun'a da 500 TL adli para cezası verildi.



NE OLMUŞTU?

Savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre, Handan Aşkın ile kocası Emre Aşkın, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrı yaşıyordu. İddianamede eşini telefonla arayan Handan Aşkın'ın evde bulunan bazı eşyalarını almak istediği, bunun için eve geleceğini söylediği Emre Aşkın’ın ise bunu kabul ettiği belirtildi. Eve ağabeyi Sedat ile birlikte giden Handan Aşkın'ın, eşinin kaldığı eve birlikte girdiklerinin belirtildiği iddianamede, Emre Aşkın’ın müştekilerle konuşmak istediği ancak Handan Aşkın ve ağabeyinin konuşmak istemedikleri ifade edildi. Evden dışarı çıktıkları sırada sanık Emre Aşkın’ın, eşi ve ağabeyine "Size bunun hesabını tek tek soracağım. Sizleri tek tek öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, yanında bulunan ruhsatsız silahla önce Sedat Sevin’e ateş ettiği, daha sonra da eşi Handan Aşkın’a ateş ederek yaraladığı belirtildi. Olayda kullandığı ruhsatsız silahı daha sonra arkadaşı olduğu belirtilen Fatih Uzun’a saklaması için verdiği öne sürüldü.



Sanık Emre Aşkın ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşim, hakkımda iftiralarda bulundu. Ben buna çok kızdım. Üstümdeki silahla kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. hatta bunu yaralama kastıyla da yapmadım" demişti.

