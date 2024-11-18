Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayadı

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı. Çocukların devlet korumasına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınan babanın işlemleri sürüyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İzmir ’de otururken geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi B.A.’ya bırakıp, Burdur’a gitti. B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp, tehdit etti. Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.