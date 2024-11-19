Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayadı: Tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi tutuklandı. Zanlı ifadesinde eşinin kendisine iftira attığını ve görüntülerin eski olduğunu savundu. Çiftin çocukları ise koruma altına alındı.
Karabağlar ilçesinde geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma A., 2 çocuğunu eşi B.A.’ya bırakıp Burdur’a gitti.
B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.
Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı.
Çocukların devlet korumasına alındığı öğrenilirken, gözaltına alınan babanın işlemleri sürüyor.
VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.
Gözaltına alınan baba, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ş.A'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, eşinin kendisine iftira attığını savunarak "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski." dediği öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İzmir Karabağlar
- İzmir