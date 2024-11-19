Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayadı: Tutuklandı

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ve savcılık, baba Ş.A.'yı Karabağlar ilçesinde yakalayarak gözaltına altı.

Anne Fatma A., bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu.

B.A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak yanında kalan çocukları Y.C.A. ve B.A.'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit etti.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valiliği, açıklamasında 'Bazı sosyal medya hesaplarında 18.11.2024 tarihinde (bugün) paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.' denildi.

Gözaltına alınan baba, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ş.A'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, eşinin kendisine iftira attığını savunarak "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski." dediği öğrenildi.