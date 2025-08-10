Eşini katledip intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesinda Onur K. ile 2 çocuğunun annesi Neşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tabancayla eşine ateş eden Onur K., sonra aynı silahla kendini vurdu.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri Neşe K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralı Onur K. da müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.