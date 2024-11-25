Eşini katledip intihara kalkıştı

Kırsal Tatlıcak Mahallesi'ndeki evlerinde M.T. (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla ateş etti.



Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI



Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

