Eşini, merdane ile vurup boğarak öldüren şüpheli tutuklandı

"KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç’ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, “Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.



Dün adliyeye sevk edilmesi beklenen Turgay Kındaç, işlemlerinin uzaması nedeniyle bu sabah sevk edildi. Hakim hakim karşısına çıkarılan Kındaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.