Eşini öldürdü, başka bir cenaze için başsağlığına gitti

Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası N.B. (75) ile eşi Sabiha Bulut (65), evde tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren adam eşi Sabiha Bulut’a tüfekle ateş açtı.



AKRABASINA BAŞSAĞLIĞINA GİTTİ



Tüfekle eşine ateş eden zanlı, daha sonra dışarı çıkarak kahvaltısını yaptığı ve oradan da ilçede vefat eden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği öne sürüldü. Soğukkanlı tavrını sürdüren adam daha sonra jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.



Zanlının suçunu itiraf etmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Tahlisiz kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Zeytindağ aile mezarlığına defnedildi.



Öte yandan, katil zanlısının işlemleri devam ettiği öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.