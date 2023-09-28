Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti

Gaziantep'te Ali Yavuz (38), evini bastığı boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz’u (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü, yaşları 12,16 ve 18 olan 3 çocuğu ile bu sırada orada bulunan komşusu Zeynep T.’yi (33) yaraladı. Kaçan Ali Yavuz, gittiği evin yanındaki camide intihar etti.



Olay, gece geç saatlerde Kanalıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Yavuz, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Medine Yavuz’un evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ali Yavuz, evdeki av tüfeğini alıp eşi ve çocuklarına ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Medine Yavuz yaşamını yitirirken, çocukları ile evde bulunan komşusu Zeynep T. yaralandı.

Olayın ardından kaçan Ali Yavuz, evin yanındaki camiinin avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.



İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan çocuklardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Ali ve Medine Yavuz’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

