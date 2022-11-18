Eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti

Ankara'da bir kişi tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Yaşar Ç. (37) Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Zülfi Ç'yi (38) silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.



Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.



Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.



Karı kocanın cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

