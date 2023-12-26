Eşini öldüren Mikail Başer tutuklandı

Sultan Başer, kurşunun isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken silah sesini duyan komşuların ihbarı ile eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Başer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alındı.



​ Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mikail Başer, adliyeye sevk edildi. Başer, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.