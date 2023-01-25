Eşini öldüren polis 3 gün sonra hayatını kaybetti

Kırşehir'de meslektaşı olan eşi Aslı Yılmaz'ı (33) öldürdükten sonra kendini vuran özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33) hayatını kaybetti.

Olay, 22 Ocak günü saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi.

Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip öldürdü.

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Ardından kendini vuran Yılmaz, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Hüseyin Emre Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.



Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise 2 gün önce Malatya'da toprağa verilmişti.