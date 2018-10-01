İstanbul Avcılar'da eşi Fatoş Mutlugüneş'i başından vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaraladığı iddiasıyla yargılanan Tanju Mutlugüneş, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapisle cezalandırıldı.



Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve avukatı katıldı. Fatoş Mutlugüneş'in annesi müşteki Sabiha Bayram, babası Ali Bayram ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada söz alan Fatoş Mutlugüneş'in ailesinin avukatı, sanığın suçlarının sabit olduğunu, tüm savunmalarının cezalarında indirim yapılmasını sağlamaya yönelik olduğunu belirterek, "Kullandığı silahın niteliği, silahtaki tüm kurşunların sıkılmış olduğu da dosya kapsamında bellidir. Sanık yönünden tahrik oluşturabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Ceza ehliyetinin tam olduğu da alınan raporla anlaşılmıştır. Sanığın indirim hükümleri uygulanmaksızın sabit olan suçlarından cezalandırılmasını talep ederim" dedi.



Tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş, olayı tasarlayarak gerçekleştirmesinin söz konusu olmadığını savunarak, "Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım, üzgünüm. Keşke eşimin yerine ben ölseydim" ifadelerini kullandı.



Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tanju Mutlugüneş'in "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme, ayrıca sanığın, kayınvalidesi Sabiha Bayram’a yönelik eylemi dolayısıyla da "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Tanju Mutlugüneş'in 8 Şubat 2017'de Avcılar'da tartıştığı eşi Fatoş Mutlugüneş'i silahla vurarak öldürdüğü, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaraladığı anlatılmıştı.



Tanju Mutlugüneş'in olayın ardından aynı silahla kendisini başından vurarak intihara teşebbüs ettiğinin belirtildiği iddianamede, sanığın ''kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''kasten yaralama'' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.