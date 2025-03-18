Eşini öldürmüştü! Kübra'ya verilen cezada şiddet indirimi

14 Mayıs 2023'te yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden şiddet gördüğünü ilri süren 33 yaşındaki Kübra Karatoprak, Emrah Karatoprak’ı (35) bıçaklayarak öldürmüştü.



Olayın ardından tutuklanan Kübra Karatoprak, "Eşi kasten öldürmek" suçundan Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.14 Ocak'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karatoprak’a ağır tahrik ve takdir indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Verilen kararın gerekçeli kararı da açıklandı. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Kübra Karatoprak ile eşi Emrah Karatoprak arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların olduğu, olay günü ise eltisiyle yaşadığı tartışma nedeniyle maktul ile yeniden kavga ettikleri belirtildi.



Olaydan kısa bir süre önce sanığın eltisiyle mesajlaşarak duruma tepki gösterdiği, ardından maktulün sanığın yanına gelerek eltisini savunduğu ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.



Sanığın, maktule "Eltim çok kıymetliyse git onun koynuna gir" demesi üzerine maktulün sanığa tokat attığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanan sanığın, mutfaktan aldığı bıçakla maktulü karın bölgesinden bıçakladığı belirtildi. Otopsi raporuna göre, bıçağın iç organlara zarar verdiği ve ölümcül nitelikte olduğu belirtildi.



Sanığın "Eltim çok kıymetliyse git onun koynuna gir" söyleminin hukuka aykırılık teşkil etmediği, sonrasında maktulün sanığa vurup, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralamasına neden olması sonrası, bu suretle sanığın sabit görülen eylemini maruz kaldığı haksız saldırı akabinde gerçekleştirdiği, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulaması gerektiği belirtildi.



Haksız tahrik hükümleri uygulanması sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 22 yıla düşürülürken, bu cezanın da sanığın geleceği üzerindeki etkileri düşünülerek takdir indirimiyle 18 yıl 4 aya indirildiği belirtildi.