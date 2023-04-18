Eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

"ALT KOMŞUMDU, BUGÜNE KADAR HİÇ BAĞIRTI DUYMADIM"

Diğer komşuşarı İbrahim Balk ise alt komşuları olduğunu dile getirdi. "Ağır başlı, sakin, melek gibi bir insan" olduğunu dile getiren Balk, "Hiç mümkün değil inanamıyorum. Bugüne kadar hiç bağırtı duymadım. Benim 18 yıllık komşumdu. Eşi de onun akrabasıydı, nasıl oldu anlamadım" dedi.

"KARIMI ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ"

Serpil Kaya ise "Arkadaşımı kahve içmeye çağırdım, cinayetten bahsetti aşağı indim. İçeri giremedik. Kendisi polisi aramış, 'Karımı öldürdüm' demiş. İnsanlar cinnet geçiriyor, böyle bir durumda neden karısını öldürsün?" dedi.