Eşini öldürüp, dokuz ay küvette bekletmişti! Korkunç cinayetin zanlısı sahte kimlikle yakalandı
Kırıkkale'de 18 yıl önce eşi Özgür Sungur'u öldürüp, cesedini evindeki küvette dokuz ay beklettikten sonra tutuklanan Fatma Sungur isimli kadın, cezaevinden firar etti. Sungur, sahte kimlikle yakalandı.
Kırıkkale'de 18 yıl önce işlenen korkunç cinayetin katil zanlısı cezaevinden firar etti. Firari hükümlü Fatma Sungur, bir süre sonra sahte kimlikle yakalandı.
Olay Konya'da yaşandı.
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu.
Kadının gösterdiği başka isim üzerine düzenlenmiş eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu anlayan polis, parmak izi kontrolü yaptı.
Yapılan incelemede kadının Fatma Sungur olduğu tespit edildi.
18 YIL ÖNCE İŞLENEN KORKUNÇ CİNAYETİN ZANLISI ÇIKTI
Fatma Sungur'un, 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur'u evinde tabanca ile öldürdüğü, cesedi ise kokmaması için dokuz ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı anlaşıldı.
O dönem cinayet suçlamasıyla tutuklanan Fatma Sungur'un, Denizli Çardak Açık Cezaevi'nden bir süre önce kaçtığı belirlendi.
Sungur’un, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve iftira suçlarından da arandığı ve hakkında toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
