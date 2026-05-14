Eşini öldürüp "Geberttim" diye mesaj atmıştı. 58 bıçak darbesine mahkemeden "canavarca his yok" kararı

Kadın cinayetine verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat’ta İ.K., boşanma aşamasındaki eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti.

Çıkan tartışmada İ.K., eşini 58 yerinden bıçaklayarak katletti. Olayın ardından katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İ.K., 14 Nisan’da görülen karar duruşmasında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ

Kararın gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda sanık ile Selma Kara’nın 2005 yılında evlendikleri, evliliklerinden İKİ çocuklarının bulunduğu, son yıllarda ise sanığın alkol, kumar ve kendi beyanına göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle aile içinde sorunlar yaşandığı belirtildi.

Sanığın olaydan önce 4 Ekim 2024 tarihinde eşini yaraladığı ve bu olay nedeniyle Ankara Batı 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği belirtildi.

BOŞANMALARINA KARAR VERİLMİŞ

Tarafların, aile bireylerinin araya girmesiyle yeniden barıştığı ancak aile birliğini sürdürememeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları belirtildi.

Ankara Batı 6’ncı Aile Mahkemesi’nin 11 Şubat 2025 tarihli dosyasında tarafların boşanmalarına karar verildiği, ancak olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

21 ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE YARA

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025’te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta sanık ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi.

Otopsi raporuna göre Selma Kara’nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21’inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

KIZINA "GEBERTTİM" DİYE MESAJ ATMIŞ

Sanığın, olay sonrası kızına "Geberttim, öldürdüm" şeklinde mesaj attığı da belirtildi.

Kararda "Tasarlayarak öldürme" ve "Canavarca hisle öldürme" unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi.

"CANAVARCA HİS" YOK

Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına "canavarca his" unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddederek iyi hal indirimi de uygulamadı.

Kararda, tarafların geçmişte yaşanan olaylardan sonra barışıp birlikte yaşamaya devam ettikleri, dosyaya yansıyan şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının tespit edilemediği belirtildi.

Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.