Ankara'da tartıştığı eşini tüfekle katleden A.M. aynı silahla yaşamına son verdi.

Eşini öldürüp intihar etti

'nın Sincan ilçesine bağlı Yeniçimşit mahallesindeki evde A.M. ile eşi Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü, A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş açtı.

A.M., daha sonra sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

