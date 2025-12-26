Eşini öldürüp intihar etti

Bir kadın daha ayrılmak istediği erkek tarafından katledildi.

Olay Karaman'da meydana geldi. 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, polisi aradı.

İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasında olduğu 24 yaşındaki Mithat Çetinkaya'nın Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu. İncelemede, Mithat Çetinkaya'nın, karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.