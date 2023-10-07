Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Koçhisar Mahallesi 309. Sokak'ta oturan ve 4 çocukları bulunan Ömer Durak ile eşi Semra Durak (36) arasında 2 Ekim'de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Durak, eşine silahla ateş açmış, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Semra Durak müdahalelere rağmen kurtarılamamış, durumu ağır olan Ömer Durak da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.