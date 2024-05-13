Eşini öldürüp, oğlu ve damadını ağır yaralayan zanlıdan "Neden yaptınız?" sorusuna yanıt

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken İ.E. Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.



OLAY SONRASI POLİSE TESLİM OLDU



Olay sonrası polis teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi.



"PSİKOLOJİM BOZUK, PİŞMANIM"



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliye getirilen zanlı, basın mensuplarının 'neden yaptınız?' sorusuna 'psikolojim bozuk, pişmanım' diye cevap verdi.



Zanlının üzerindeki kanlı kıyafetler dikkat çekti.