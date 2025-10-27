Eşini öldürüp sosyal medyadan paylaşım yaptı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş’a av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Baltaş’ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Baltaş’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.



EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Paylaşımda, “Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, ‘Aldat hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim” ifadeleri yer aldı.