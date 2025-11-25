Eşini silahla öldürdü
25.11.2025 13:11
Anadolu Ajansı
AA
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kadın, eşi tarafından silahla katledildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi eşini silahla öldürdü.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.