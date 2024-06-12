Eşini sırtından makasla öldüren koca, saklandığı inşaatta yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen olayda M.P., evde çıkan tartışma sırasında eline geçirdiği makas ile eşi Lale Polat'ı (30) sırtından yaraladı ve oradan uzaklaştı. Lale Polat'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis eve girdiğinde Lale Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

BİR İNŞAATTA SAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçan, şüpheli M.P.’yi yakalamak üzere çalışmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheli M.P.’nin Keçiören ilçesinde bir inşaatta saklandığını belirledi.

Saat 16.20 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.P. yakalanarak, gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ifadesinde eşiyle tartıştıklarını ve bu esnada evde bulunan makası kullanarak Lale Polat’ı öldürdüğünü, suç aleti makası da evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli M.P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.