Eşini sokak ortasında bıçakladı: Pişmanlık ve geleceği etkilenmemesi indirim uygulandı

Eşini öldüren adamın cezası belli oldu.



Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde otomobille seyir halinde olan Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı.



Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın aracını yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, otomobilden inip kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini 4 yerinden yaraladı.



Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi.



Çevredekiler tarafından yakalanan Hakkı Koca, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Leyla Koca

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ



Hakkı Koca'nın, cinayetten 3 ay önce eşi ile çıktığı bir televizyon programında aralarında yaşanan tartışma sonrası stüdyoyu terk ederken, kendisine, "O arsayı sana vermiyorum" diyen Leyla Koca’ya "Dengesiz konuşma" diyerek çıkışıp üzerine yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.



Emniyetteki ifadesinde, "Eşimin M.Z. ile ilişkisi vardı. Olay günü otomobilde bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip, koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum." diyen Koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Hakkı Koca hakkında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkı Koca, Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Koca, savunmasında eşinin M.Z. ile ilişkisi olduğunu, otomobilde bu yüzden tartışınca, yüzüne telefon fırlatıp tükürdüğünü belirterek, “Otomobilden inip kaçınca ben de peşinden giderek onu bıçakladım." dedi ve pişman olduğunu söyledi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. "GELECEĞİ ETKİLENMEMESİ" İNDİRİMİ



Heyet, sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.