Eşini sokak ortasında dövdü

Haberler - İHA - NTV Haber 05.01.2022 - 10:53 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 11:50
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa’da Aynur T. ve eşi Ümit T. sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştı.
Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı.
Saldırgan koca eşinin üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı.
Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir iş yerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralandı.
Saldırgan eş ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan adam, eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.