Eşini sokak ortasında katletti

Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi.



29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde boşanma aşamasındaki Kahraman Bal (26) ile eşi Elif Bal (25) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşi Elif'e ateş etti. Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.



Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın öldüğünü belirledi.

"SEVDA YÜZÜNDEN ÖLMEK DE AYIP DEĞİL" PAYLAŞIMI

Kahraman Bal'ın, dün gece sosyal medya hesabından; Nazım Hikmet'in "Tahir ile Zühre Meselesi" şiirinden, "Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil." dizelerini paylaştığı görüldü.

Çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

