Eşini sokak ortasında öldüren sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' Yargıtay'dan döndü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren sanığa, haksız tahrik indirimi uygulanıp uygulanmayacağının tartışılacak.

Ceylan Ortayayla

Olay, 1 Aralık 2019'da Zafer Mahallesi 810 Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, Ceylan Ortayayla ve Yunus Ortayayla çifti, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çift, evlerini ayırırken çocuklar babada kaldı.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Yunus Ortayayla, Ceylan Ortayayla'yı kısa süre takip ettikten sonra üzerinde taşıdığı bıçakla Ceylan Ortayayla'yı yaraladı. Kadın, kanlar içinde yığılırken, Yunus Ortayayla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar-Salih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan Ortayayla, hayatını kaybetti.

TAKİP SONRASI BIÇAKLI SALDIRI



Olay günü Yunus Ortayayla'nın boşanma aşamasındaki eşini takip ettiği ve bıçakladıktan sonra kaçtığı ortaya çıktı.



'İNDİRİMSİZ' AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Ortayayla, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Ortayayla, mahkemede verdiği ifadede, eşinin başka biriyle ilişkisinin olduğunu iddia edip olay günü gözüne perde indiğini ve cinayeti işlediğini söyledi.



İSTİNAF KARARI YARGITAY'A GİTTİ



2021 yılının Nisan ayındaki duruşmada 'eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık avukatının itirazı üzerine dosya, istinafa giderken, karar istinafta da onandı. İstinaf kararının ardından sanık avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, dosyayı Yargıtay'a götürdü.

''KARAR TARTIŞILSIN''



Sanığın ilişki iddiasına karşın HTS kayıtları alınarak araştırma yapılmadığı belirtilerek eksiklerin giderilmesi istendi.



Yargıtay, haksız tahrik indirimi uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğine hükmetti.



Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Sanık ikinci kez yargılanacak.