Eşini sokak ortasında tabancayla öldürdü

Gaziantep'te 68 yaşındaki Fatma Mercandağı, sokak ortasında tartıştığı kocası tarafından tabancayla öldürüldü.

Eşini sokak ortasında tabancayla öldürdü

'in Araban ilçesinde Mehmet Emin Mercandağı, bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartıştığı eşine yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yerinde yapılan Fatma Mercandağı, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Fatma Mercandağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Mercandağı ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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