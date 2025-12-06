Eşini sopa ve yumruk ile dövüp yerde tekmeledi

Afyonkarahisar'da bir kadın, eşi tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay, kasım ayında Çay ilçesine bağlı Koçerli köyünde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda iddiaya göre G.K'nin eşi C.K, geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı.

G.K, eşinin kaldığı kız kardeşinin evine gitti. Bir süre eşiyle tartışan G.K, ardından kadını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine C.K, elinde bulunan kovadaki suyu G.K'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

Saldırgan koca, eline geçirdiği sopayla kadına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak G.K., eşinin elinden taşı alıp sopayla tekrar darbetmeye devam etti. Yaşanan arbede de yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, eşine şiddet uygulayan kişinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada “Çay ilçesi Koçbeyli köyünde 2 Aralık 2025 günü F.K, G.K, F.S. ve B.S., isimli şahıslar arasında kavga ihbarı alınmıştır. Olay yerine giden devriye ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alınmış olup G.K., isimli şahıs (görüntülerde karısına saldıran kişi) 5 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şüphelilerin 24 Kasım tarihinde de bir başka kavgadan dolayı yine gözaltına alındıkları bildirildi.